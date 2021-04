Kendall Jenner obtiene orden de alejamiento contra acosador

La modelo obtuvo una orden de alejamiento de 5 años en contra de un hombre que habría amenazado con matarla.

Kendall Jenner respirará un poco más tranquila, ya que un juez le ordenó al hombre que amenazó con matarla que se mantenga alejado durante al menos cinco años.

La supermodelo de 25 años fue supuestamente amenazada con un arma por Malik Bowker y un juez ordenó ahora que debe permanecer al menos a 100 yardas (91 metros) de Kendall. Eso incluye mantenerse alejado de ella, su hogar, trabajo y vehículo.

Tampoco se le permite obtener su dirección y no puede tener contacto físico o electrónico, lo que incluye enviar correo por correo postal, correo electrónico o mensajes de texto.

El acusado no se presentó a la audiencia y la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ hizo su presencia vía telefónica, representada por su abogado.

La belleza de ‘KUWTK’ llevó al hombre directamente a la corte, después de alegar que Bowker viajó por todo el país para dispararle. Ella había afirmado que un detective de LAPD le había contado sobre el supuesto plan.

El impactante incidente, junto con un hombre que, según Kendall, llegó a su propiedad e intentó nadar desnudo, la alejó de su casa y la llevó a reforzar seriamente la seguridad.