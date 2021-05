Kevin Spacey regresa al cine tras absurdas acusaciones de abuso

El actor interpretará a un detective que investiga a un hombre del que se sospecha es un abusador sexual.

Kevin Spacey regresará al cine, con un personaje en el que interpretará a un detective que investiga a un hombre del que se sospecha es un abusador sexual.

La película es dirigida por Franco Nero, quien también personificará a un artista ciego, del que erróneamente se sospecha de ser un abusador sexual. La cinta se titula ‘The Man Who Drew God’, comenzará a filmarse a fines de este año, y contará con la actuación de Vanessa Redgrave.

Este personaje resulta controversial para Kevin Spacey, quien se ha viso envuelto en grandes escándalos, ya que ha sido acusado por al menos 20 varones, de haber sido víctimas de conductas sexuales inapropiadas del actor, además de uno que asegura haber sido abusado cuando era un menor de edad. Debido a estas acusaciones, el actor fue despedido de la serie de Netflix ‘The House of Cards’, eliminado además del Thriller ‘All The Time in the World’, en el que ya tenía escenas filmadas.