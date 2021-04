Khloe Kardashian avisa que seguirá editando sus fotografías, aunque la critiquen

Tras filtrarse una fotografía sin edición, Khloe ha sido criticada por mostrar al mundo “una realidad falsa”.

Mientras su equipo corre contra el tiempo para evitar que una foto de bikini no autorizada circule en Internet, Khloe Kardashian ha recurrido a las redes sociales para hablar con sus fanáticos sobre sus luchas con la imagen corporal y el escrutinio que enfrenta como figura pública.

En una publicación de Instagram, Khloe compartió imágenes sin filtrar de sí misma mientras hablaba con franqueza sobre las presiones que enfrenta para lucir lo mejor posible en todo momento.

“Hola chicos, este soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto – y luego compartirlo con el mundo; debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas “.

Ella continuó: “En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar”.

Khloe luego agregó una serie de comentarios desagradables e hirientes que se le han dicho durante su tiempo en el centro de atención: “‘Khloe es la hermana gorda’ ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su padre no debe ser su verdadero padre porque se ve tan diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido por la cirugía ‘ “.

Como muchos de nosotros, Khloe dijo que usa “un buen filtro … y una edición aquí y allá … para presentarme al mundo de la forma en que quiero que me vean”.

Añadió que seguirá usando ediciones de fotos “sin disculpas”.

“Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar qué es aceptable”.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 36 años, se encontró en el centro de una tormenta después de que una foto sin editar fue publicada brevemente en la web durante el fin de semana sin su permiso.

“La foto fue tomada de Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso, por error de un asistente”, dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands de Kim Kardashian, en un comunicado a Page Six.

“Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada”.

.