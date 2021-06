Khloe Kardashian habla sobre “planes futuros” con Tristan Thompson

La estrella de reality show ya habla de mudarse a Boston al lado de su hija True y el jugador de la NBA.

Khloe Kardashian se sentó recientemente a charlar y se mostró sincera sobre su deseo de planificar un futuro junto a Tristan Thompson.

La estrella de reality show se mostró sincera sobre sus planes futuros junto a Tristan Thompson, durante el final de Keeping Up With The Kardashians.

Comenzó diciendo: “Me dirijo a Boston sin True porque tengo que asegurarme de que las cosas estén configuradas y todas juntas antes de que True venga aquí”.

“La pandemia puede hacerte o deshacerte, y creo que con Tristan y conmigo nos obligó a tener tantas conversaciones incómodas y creo que fue increíblemente beneficioso”.

“Ahora somos mejores amigos. Acudo a él para cualquier cosa y para todo y definitivamente estoy más abierta a la idea de un futuro con él en Boston. Me siento muy bien con mi decisión de mudarme a Boston … creo que será muy especial para todos nosotros ”.