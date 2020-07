Khloe Kardashian nunca come carne de cerdo

La empresaria confesó que no come carne regularmente, y especialmente carne de cerdo no llega ni cerca.

Si hay algo que nunca veremos a Khloe Kardashian comiendo, es carne de cerdo. La empresaria confesó que no come carne regularmente, y especialmente carne de cerdo no llega ni cerca.

“No soy un fan… La odio”, dijo, y agregó que preferiría engordar cinco kilogramos a comer un bocado de esa carne.

Ni siquiera un pedazo de tocino puede comer, según ella.

El año pasado, cuando estaba preparando una receta para la cena de Acción de Gracias con su familia, los fans le preguntaron si comería tocino, y comentó que ‘solo tocino de pavo’.

Y para mantenerse en forma, Khloe Kardashian ya ha ‘educado’ su cuerpo. Según Philip Goglia, su nutricionista familiar, ella come siete comidas al día.

El profesional señaló a la revista People que ‘ciertas personas pueden necesitar tres comidas al día únicamente, pero otras pueden necesitar seis’, y Kardashian come al menos seis comidas, pero generalmente siete, y todas contienen una combinación de diferentes nutrientes.

“La mayoría de las comidas incluyen grasas y proteínas saludables, junto con frutas y verduras. Los bocadillos saludables también son bienvenidos”, dijo.

Goglia comentó que el secreto es no saltar comidas: “A veces llegas a la siguiente comida sin hambre, pero es importante comer de todos modos”, explica.