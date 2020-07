Kourtney Kardashian dice que el reality show familiar es “tóxico”

La hermana mayor de Kardashian ya no soporta el ambiente que se respira mientras graban el reality show.

Kourtney Kardashian llegó a los titulares a fines del año pasado cuando anunció que se alejaría del reality show que hizo famosa a su familia.

La hermana mayor de Kardashian, de 41 años, sorprendió a los fans cuando dijo que ya no sería miembro del elenco central en Keeping Up With The Kardashians después de más de una década de filmar la serie.

Los espectadores tuvieron una idea de la fricción entre Kourtney y su hermana Kim Kardashian West, de 39 años, durante un episodio de KUWTK que se emitió en marzo, que mostró que la pareja tuvo una pelea física por Kourtney que quería mantener una parte de su vida en privado.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian en pelea física

Al justificar su decisión de aliviar su carga de trabajo en una entrevista de portada con Vogue Arabia, Kourtney dijo que el ambiente en el reality show se había vuelto “tóxico”.

“He estado filmando el programa sin parar durante 14 años … Me sentía insatisfecha y se convirtió en un ambiente tóxico para mí seguir ocupando la mayor parte de mi vida en eso”, dijo Kourtney.

“La privacidad es algo que he valorado y es difícil encontrar ese equilibrio entre los momentos privados y estar en un reality show”.

“La gente tiene la idea errónea de que no quiero trabajar, lo cual no es cierto. Estoy siguiendo mi felicidad y poniendo mi energía en lo que me hace feliz “.

La madre de tres hijos, que tiene a Mason, 10, Penélope, 7 y Reign, 5 años, con su ex novio Scott Disick, lanzó el año pasado su sitio web de estilo de vida Poosh, que desde entonces se ha convertido en su principal prioridad laboral.

Aparte de eso, Kourtney dijo que estaba disfrutando de un tiempo familiar de calidad.

“Siempre hago mi mejor esfuerzo cuando estoy con mis hijos, para no estar en mi teléfono, estar presente en lo que estamos haciendo y tener esos momentos en los que nos miramos a los ojos y nos conectamos. Es muy importante “, le dijo a Vogue.

“Normalmente tomo un día el fin de semana cuando no tenemos planes. Pasamos el rato en la casa en pijama o sudadera. Dormimos. Me gusta no tener un horario ese día “.

“No entiendo por qué juzgan la forma en que cada uno quiere vivir la vida. Deberíamos ser aceptados por lo que cada uno quiere hacer ”, dijo.

“No es un ambiente positivo para mí estar todos los días, cuando siento que son tan críticos conmigo”.

“Todos los días entro, pienso:” ¿Por qué elijo estar en este entorno? “Y creo que acabo de llegar a mi punto de no poder tolerarlo más”.