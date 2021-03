Khloe Kardashian reconoce que no le gustaba uno de los novios de Kourtney

La empresaria llamó al ex de su hermana como alguien ‘negativo y tóxico’…

Khloé Kardashian no siente mucho aprecio por el exnovio de Kourtney Kardashian, el modelo Younes Bendjima, y recientemente lo dejó muy claro.

Durante el último episodio de Keeping Up With the Kardashians, Khloe le preguntó a su hermana mayor si todavía hablaba con ‘¿cómo se llama?’, refiriéndose al modelo, a lo que Kourtney respondió con: “No. Nunca.”

Khloé luego continuó: “¿Miras hacia atrás y crees que él puede haber sido un poco negativo para ti?”.

Kourtney contestó que sí, y reconoció que de vez en cuando ellos se envían mensajes de texto.

“Me siento muy contenta con mi propia forma de vida”, explica, admitiendo que su ex era una persona “negativa”.

Khloe estuvo de acuerdo con Kourt en que Bendjima era “negativo” y también se refirió a el como una persona ‘tóxica’, en las redes sociales.

En Twitter, Kardashian escribió: “Era taaaan tóxico y negativo para Kourt #KUWTK”. Cuando un fan le preguntó si estaba hablando de Bendjima, la mamá de True Thompson respondió: “Eres inteligente”.