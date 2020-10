Khloe Kardashian se siente como “la mejor versión de sí misma”

La estrella de televisión se siente como nunca antes después de meses de trabajo arduo en el gimnasio.

Khloe Kardashian ahoa se siente como “la mejor versión de sí misma”. La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ se siente muy bien consigo misma y con su apariencia después de trabajar duro en el gimnasio durante los últimos meses.

Una fuente le dijo a la revista Us Weekly: “Su transformación se debe al trabajo duro en el gimnasio. Se siente como la mejor versión de sí misma”.

Anteriormente, se afirmó que Khloe no estaba preocupada por las especulaciones de los fanáticos sobre su apariencia, ya que cree que se ve “genial”.

Una fuente dijo en ese momento: “A Khloe no le importa la reacción que ha estado recibiendo de los fanáticos que dicen que no se parece a ella en sus fotos recientes”.

“Ella piensa que se ve muy bien. Y en realidad a ella no le importa lo que la gente piense mientras sea feliz”.

La estrella de televisión de 36 años respondió recientemente a un usuario de las redes sociales que sugirió que se ve “diferente cada semana”.

Khloe escribió en Twitter: “Nunca entenderé lo aburridas o infelices que pueden estar algunas personas. Soy alguien que nunca comentaría algo a menos que sea positivo”.

“Creo en animarnos y felicitarnos mutuamente. ¿Quién tiene el tiempo chiiiillllldddd ?! El tiempo es precioso, boo. Lo estoy gastando en cosas felices.”