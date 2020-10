Katharine McPhee está embarazada de David Foster

La cantante de 36 años y el productor de 70 fueron vistos haciendo algunas compras para su futuro bebé.

Katharine McPhee está embarazada de su primer hijo. Ella fue vista saliendo a dar un paseo el martes en Montecito con su esposo, David Foster.

Estaban preparándose para la llegada de su bebé, buscando artículos en tiendas especializadas. Fueron vistos saliendo de The Nurture Cottage con una bolsa llena de artículos para bebé.

David está llegando a los 70 años y ya tiene 5 hijas mayores.

La madre primeriza, Katharine, tenía a su perro pequeño en una bolsa similar a una pañalera sobre su hombro.

La noticia llega pocos días después de que Katharine cantara “She Used to Be Mine” del musical “Waitress”. Durante esa actuación, Katharine insinuó fuertemente que estaba embarazada acariciando su vientre mientras cantaba “.