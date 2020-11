Khloé Kardashian se siente ‘presionada’ para reavivar el romance con Tristan Thompson

La estrella de reality show no se atreve aún a reiniciar formalmente su romance con el padre de su hija True.

La relación de Khloé Kardashian con Tristan Thompson sigue el ritmo de los mayores misterios de las Kardashian y, según su episodio más reciente, Khloé está teniendo muchos problemas para decidir si reconciliar o no su romance con Thompson.

El episodio del jueves les dio a los fanáticos una mirada a la confusión interna de Khloé, ya que si bien la estrella siente que está en un “muy buen lugar” compartiendo la paternidad con Tristan, no está segura de querer consolidar su relación como algo más que eso.

Khloé habló sobre este tema con su mejor amiga Malika Haqq en el programa e incluso fue citada diciendo sobre Tristan: “Ha sido de gran ayuda, y cuando estaba aislada, ayudó con muchas responsabilidades. También puedo decir que su energía es diferente”.

Ella continuó diciendo: “Él es como, ‘Solo quiero que sepas, si alguna vez piensas lo mismo, estoy aquí para ti'”. Como resultado de eso, “Siento un poco más de presión. Él nunca dijo, ‘Necesito una respuesta’, pero siento que necesita una respuesta como si quisiera, qué estamos haciendo “.

“Siento presión por parte de Tristan, pero no porque me lo haya dicho. Nunca he tenido un ultimátum de Tristan. Siento que ha pasado más de un año desde que rompimos y ahora que estamos saliendo más, puedo dile que se está poniendo ansioso “.

Khloé concluyó el chat explicando cómo, “Solo desearía tener una respuesta definitiva de mi parte. Tengo un bloqueo al 100 por ciento, pero ¿quién no? Cada relación que entable, siempre son decepcionantes . Tengo todas las razones para ser cauteloso. Tengo todas las razones para tener estos ladrillos y capas. Si a alguien le importa lo suficiente, derribarán esos ladrillos ladrillo por ladrillo “.