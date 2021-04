Khloe Kardashian y Tristan Thompson se habrían comprometido en secreto

La estrella de reality show publicó una imagen de su nueva manicura, donde se ve un enorme diamante en la mano de Khloe.

Khloe Kardashian ha alimentado los rumores de compromiso matrimonial con Tristan Thompson después de que la vieron con un anillo gigante en su dedo anular.

Usando su cuenta de Instagram, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una imagen de su manicura fresca y también llamó la atención sobre la enorme piedra que descansaba en su dedo anular de su mano izquierda.

La fundadora de Good American se mantuvo callada sobre los rumores mientras subtitulaba la publicación con emojis de corazones multicolores.

Sin embargo, eso no terminó ahí, ya que Tristan dejó un comentario coqueto de emojis que incluía ojos de corazón y diamantes, dejando a los fanáticos preguntándose si los dos se habían comprometido en secreto.

Vea abajo la publicación: