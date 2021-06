Kim Kardashian admite que le debe una disculpa a su exmarido Kris Humphries

Kim ha dicho que desea disculparse por cómo manejó su matrimonio de 72 días y su divorcio .

Kim Kardashian ha admitido que le debe una disculpa a su exmarido Kris Humphries.

La estrella de reality shows se abrió en el episodio de la reunión de Keeping Up With the Kardashians diciendo que intentó acercarse a él en numerosas ocasiones para disculparse por cómo manejó su matrimonio de 72 días y su divorcio.

Sin embargo, parece que Humphries no está de humor para perdonarla ya que no devolvió sus llamadas.

“Lo intenté”, admitió. “Intenté llamarlo durante meses”.

También recordó un incidente en el que se encontró con su ex mientras salía con su hija North y estaba embarazada de su hijo Saint.

“Lo vi y todos sus amigos se levantaron de la mesa, teníamos las mesas una al lado de la otra”, dijo.

“Todos sus amigos se levantaron y me saludaron y él literalmente me miró y ni siquiera me habló”.

Al principio del episodio, dijo: “Estaba tan nerviosa por romper con alguien. Lo manejé totalmente de la manera incorrecta. Rompí completamente con él de la peor manera y no pude, simplemente no sabía cómo lidiar. Aprendí mucho de eso “.

Continuó diciendo que la ex estrella de la NBA no quería el divorcio, sino una anulación para que su matrimonio de corta duración no quedara “en su registro”.

“Si yo fuera madura, también hubiera querido la anulación”, dijo.

“Desearía estar casada solo una vez”.