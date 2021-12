Kim Kardashian aprobó importante examen para ser abogada

La socialite conmemoró su nueva conquista en su Instagram con una sesión de fotos…

Kim Kardashian no podría estar más feliz de terminar el año con una de sus metas alcanzadas: ¡Ella pasó el examen Baby Bar!, un examen importante que todo estudiante de Derecho necesita pasar para seguir con sus estudios.

A través de sus redes socialites, Kim contó la novedad a sus fans, celebrando que está cada día más cerca de convertirse en abogada, así como su padre, el fallecido Robert Kardashian.. Con ese mensaje Kim Kardashian celebró estar un paso más cerca de convertirse en abogada.

En un largo mensaje en Instagram, Kim se mostró emocionada con su conquista.

“Dios mío Pasé el examen Baby Bar !!! Mirándome al espejo, estoy muy orgullosa de la mujer que se ve hoy en su reflejo. Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de leyes, sepa que esto no fue fácil ni me fue entregado. ¡Fallé este examen 3 veces en 2 años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré! (Tuve COVID en el tercer intento con fiebre de 104 pero no estoy poniendo excusas)”, dijo.

“En California, por la forma en que estoy estudiando derecho, debes tomar 2 exámenes de Baby Bar, este fue solo el primero, pero con la tasa de aprobación más difícil. Los mejores abogados me dijeron que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de derecho, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos.”, senaló.

Y ella no se olvidó agradecer a los amigos que la ayudaron y la incentivaron a seguir adelante:

“Un gran agradecimiento a @vanjones68, quien me convenció de ir a la Universidad de derecho en primer lugar antes de presentarme a @jessicajackson y @edyhaney, quienes me llevaron para ver todos sus movimientos en la sala del tribunal. Los respeto mucho y les agradezco a los dos por dejarme acompañarlos y hacer todas las pequeñas preguntas en el camino.”, comentó, agradeciendo también a los maestros de la universidad de derecho de Barbri por dedicar horas y horas en enseñarle lo que ella necesitaba saber.

“[Fueron] días de 10 horas, zooms diarios de 4 horas, nuestras pruebas de práctica en persona semana tras semana. ¡Lo hicimos!”, dijo.

“Sé que mi papá estaría muy orgulloso y en realidad estaría tan sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio. Me dijeron que era conocido por burlarse de las personas que no rechazaron su primer intento como lo hizo él, ¡pero habría sido mi mayor animador! ¡La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”.