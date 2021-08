Kim Kardashian asiste al evento de lanzamiento del álbum ‘Donda’ de Kanye West

Sin importar el divorcio, la estrella de televisión y sus cuatro hijos fueron a apoyar a Kanye al lanzamiento de ‘Donda’.

La estrella de reality show estadounidense Kim Kardashian asistió a la ceremonia de lanzamiento del último álbum de su exmarido Kanye West, Donda, meses después de que ella solicitó el divorcio.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians asistió al evento con sus hijos en Atlanta.

Kanye y su ex esposa, Kim Kardashian, se vistieron con atuendos a juego en su segundo evento de transmisión de Donda después de que Kim llegó a Atlanta desde Los Ángeles con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

La fiesta de lanzamiento del álbum de Donda se llevó a cabo en el estadio Mercedes-Benz.

Kim recurrió a Twitter y compartió un video de la presentación en vivo de Kanye para mostrarle su apoyo.

Kanye interpretó su canción Love Unconditionally en la que le suplicó a Kim que ‘volviera’ con él.

Kim Kardashian también estuvo presente el 22 de julio cuando Kanye realizó una escucha de Donda antes de la fecha de lanzamiento inicial del 23 de julio de su décimo álbum de estudio.

Vea el video del evento compartido por Kim Kardashian: