Kim Kardashian aun no se divorcia y ya es cortejada por actor

La socilite apenas solicitó el divorcio de West el viernes, y ya es “perseguida” por el actor Nicholas Braun.

Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West el viernes 19 de febrero y ya está siendo “perseguida” por el actor Nicholas Braun.

La estrella de Succession, de 32 años, usó su Instagram para coquetear con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 40 años, a través de un video en sus Stories, de casi tres minutos de duración, postado el pasado lunes 22 de febrero.

En el título de su publicación, etiquetó a Kardashian y le explicó que “se trata de conocer gente nueva” después de su separación.

“Esta noticia del divorcio de Kim y Kanye me está molestando. Maldita sea. … Duele pensar en cómo se sienten y cómo se siente ella”, dijo en el video.

“Quiero decir, me pregunto en este punto, ¿adónde van desde aquí? ¿A dónde va … en este momento? Porque ella ha pasado por tres matrimonios ahora y es como, ¿estás dispuesta incluso a intentarlo con un chico nuevo en este momento? ¿Estarías dispuesta a conocer a una nueva persona, un tipo totalmente diferente? Uno que podría, ya sabes, hacerte reír un poco o hacerte sentir pequeña porque es muy alto”, comentó refiriéndose a él mismo y sus casi 2 metros de altura.

Braun agregó: “O, ya sabes, solo un tipo que se está acercando, hablando de ella en Internet. Un tipo que hace un video como este y está tratando de encontrar una manera de hablar con ella porque no conoce a nadie que la conozca. Entonces, simplemente está haciendo un video que posiblemente podría p3netrarla… no es la palabra correcta, pero entrar en su esfera. Y ella podría verlo y decir: ‘Hmm, esto es algo diferente. Sabes, este tipo es extraño, pero tal vez en el buen sentido’. Y se dice a sí misma: ‘Sí, tienes razón. Hay algo real aquí y algo bueno’. Existe un profundo entendimiento entre estas dos almas”.

Aunque no está claro si Braun estaba apenas bromeando o si realmente tiene sentimientos hacia la ex esposa de Kanye.

Pero eso sí, Nicholas ha recibido el apoyo de muchos famosos.