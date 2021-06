Kim Kardashian dice que comentarios de cintas sexuales ayudaron a procesar sus emociones

La estrella saltó a la fama en 2007, cuando un encuentro de 2002 que había filmado con su entonces novio Ray J se filtró.

Kim Kardashian ha reconocido que discutir su infame video sexual en la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians la ayudó a “lidiar” con sus emociones.

La estrella saltó a la fama en 2007, cuando un encuentro de 2002 que había filmado con su entonces novio Ray J se filtró en línea, justo cuando Kim y su familia se preparaban para lanzar su reality show en E!.

En ese momento, Kim se refirió a sus razones para aceptar grabar el clip con clasificación X durante una charla en cámara con su hermana mayor Kourtney, declarando que lo hizo, “porque estaba cachonda y tenía ganas”.

Ahora, mientras se avecina el final de la serie de Keeping Up with the Kardashians, Kim admite que hablar sobre temas difíciles en el programa la ha ayudado a procesar los altibajos de su vida.

Durante una entrevista con Los Angeles Times, la madre de cuatro dijo: “Creo que, obviamente, como productores, estoy segura de que les encantó. Y nos encantó querer hablar sobre el elefante en la habitación. Y probablemente no lo habría hecho, a menos que fuera para el programa”.

“A veces me sentía como, ‘Está bien, sé que probablemente debería lidiar y terminar con esto. Alguien me lo va a preguntar, así que es mejor que lo haga’ “.

“En cierto modo, la filmación nos ha ayudado a lidiar con las cosas, en lugar de barrerlas debajo de la alfombra. Al final del día, siempre fui abierta y honesta y quería compartir todo lo que estaba pasando. No iba a contenerme “.

El productor ejecutivo Farnaz Farjam también habló sobre la decisión de Kim de comentar sobre el video sexual en el aire, revelando que ella no estaba de acuerdo con el plan al principio.

Farnaz dijo: “Recuerdo que Kim estaba en conflicto al respecto, porque odiaba todo lo que sucedía alrededor de esa cinta. Todos hablamos de, “Tenemos que ser dueños de toda la controversia en torno a esta familia”, y saltamos con ambos pies en el primer episodio. Entonces, la audiencia puede llegar a conocerlos a un nivel mucho más profundo que lo que ha aparecido en los titulares de los tabloides “.

La vigésima y última temporada de Keeping Up with the Kardashians se estrenó en marzo, y Kim ha seguido siendo honesta con los fans, admitiendo recientemente en el aire que su divorcio actual del tercer marido Kanye West la ha dejado sintiéndose como una “fracasada”.

El último episodio de la historia debutará el jueves.