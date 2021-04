Kim Kardashian disfruta su nueva vida de soltera

La estrella se fue de fiesta a Miami y compartió amenos momentos con otras estrellas.

Kim Kardashian disfruta mucho de su vida como mujer soltera, y el fin de semana fue vista en una fiesta deslumbrante.

La estrella de Keeping Up with the Kardashian fue vista en Miami de fiesta con la diseñadora de moda Victoria Beckham, quien estaba celebrando su 47 cumpleaños.

Tomando sus Historias de Instagram, la fundadora de Skims compartió una instantánea con la ex cantante de Spice Girls deseándole en su gran día.

“Feliz cumpleaños @victoriabeckham ¡¡¡Te amo !!!”, subtituló.

“Kim llegó con sus amigos Steph Shep [Stephanie Shepherd], Jonathan Cheban y Simon Huck”, a la fiesta celebrada en el nuevo hotel de Pharrell Williams, le dijo un testigo a E! News.

“Estaba sentada en una cabaña vip. Estaba charlando con todos los que veía e incluso se detuvo para tomar fotografías con Maluma, David Beckham, Victoria Beckham, Pharrell, David Grutman y su esposa Isabela Grutman”.