Kim Kardashian enfrenta divorcio concentrándose en sus estudios

La estrella de TV está canalizando toda su energía en concluir su carrera como abogada.

Kim Kardashian ha retomado sus estudios universitarios, ya separada de Kanye West, está canalizando toda su energía en concluir su carrera como abogada.

Su matrimonio con el rapero y la maternidad, alejaron a Kim de su meta de convertirse en abogada, un sueño que siempre tuvo desde muy pequeña, seguir los pasos de su padre Robert Kardashian, que fuera un reconocido abogado.

Su madre Kris Jenner habló en el programa de Ellen DeGeneres de lo concentrada que está Kim en sus estudios, como mamá y sus muchas otras ocupaciones como la de empresaria.

“Está tan centrada en sus cosas y le apasiona tanto lo que hace, como sus estudios o su defensa de las causas que considera importante…es que la veo estudiar y se le nota lo comprometida que está. No hay día que no dedique algo de tiempo al estudio, siempre está en su calendario. Tiene horarios muy bien ajustados. Lo sé porque recibo los de todos mis hijos a diario. Y cuando estudia no se distrae en lo más mínimo, nadie puede perturbarla. Estoy muy orgullosa de ella”, comentó Kris en el show televisivo.