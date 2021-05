Kim Kardashian habla de su relación con Travis Barker

Finalmente la estrella de TV abordo los rumores de un romance pasado con el novio de Kourtney Kardashian.

Kim Kardashian ha desmentido los rumores de haber estado enamorada del nuevo novio de Kourtney Kardashian, Travis Baker.

La estrella de ‘Keeping Up with The Kardashians’ negó categóricamente haber tenido cualquier relación sentimental con el músico de Blink-182.

La madre de cuatro hijos criticó los rumores de que tiene un pasado romántico con el novio de su hermana.

Durante una sesión de preguntas y respuestas de Instagram con sus fans, el miércoles, un seguidor le preguntó directamente a la estrella de reality show: “¿Te conectaste con Travis Barker?”

La belleza de ‘KUWTK’ no dejó lugar a dudas y dejó las cosas claras cuando escribió: “¡NO! ¡Narrativa falsa!”

Continuó explicando: “Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourt”.

Las familias Kardashian y Barker residen cerca una de la otra en Calabasas, California, donde Kourtney comenzó su viaje romántico con Travis.

Según los informes, Kim Kardashian no está lista para tener una nueva relación tras separarse de Kanye West, pero está en un lugar mucho mejor que hace un año. Está dejando ir el pasado y dedicándose al trabajo y a sus hijos.