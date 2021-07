Kim Kardashian luce irreconocible con cabello rubio platino

La estrella de TV se veía totalmente diferente en su reciente aparición en las redes sociales como una rubia platino.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ compartió una serie de videos de sí misma, posando en el espejo usando diferentes sets de su marca Skims.

La madre de cuatro escribió junto al metraje: “Encontré estos videos de nuestra filmación de Skims básicos al aire libre”.

Kim Kardashian debutó con la nueva gama el mes pasado, con una sesión de fotos del desierto de temática vintage. Recientemente anunció a la supermodelo Kate Moss como la nueva cara de su marca.