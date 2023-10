Kim Kardashian no está feliz con la boda legal de Kanye West

La empresaria está preocupada con asuntos relacionados a dinero…

El periódico «Daily Mail» descubrió que Kanye West y Bianca Censori están legalmente casados, y la noticia no agradó a Kim Kardashian, según fuentes. Al parecer la empresaria no estaba preocupada por el ‘matrimonio’, luego de enterarse que no era válido, pero ahora se sorprendió cuando se confirmó que su ex y padre de sus hijos se casó oficialmente con la arquitecta australiana, en diciembre de 2022.

Según la revista «OK!» Kim y Kanye no se han hablado desde hace algún tiempo, pero ahora, dada esta información, ella quiere saber los detalles de este matrimonio y si Kanye hizo algún acuerdo prenupcial para proteger a sus hijos en caso de su separación de Bianca.

Una fuente comentó que a Kim no le preocupa el dinero, pues tiene su propia fortuna, sin embargo, sus hijos son los herederos universales del rapero y ella no renunciará a eso.

Un experto consultado por la columna «Page Six» del diario «The New York Post» considera que Kim está «probablemente irritada» porque Kanye West y Bianca Censori están oficialmente casados, pero advierte que su enfado aparentemente no tiene nada de personal ni romántico.

Inbaal Honigman, un reconocido experto en lenguaje corporal y psíquico, hizo una lectura de tarot para la estrella de «The Kardashians» y reveló cómo ella se siente realmente luego de que la boda de Kanye se hiciera oficial.

“Kim ciertamente está irritada por la revelación de que Kanye está casado con su nueva novia, pero los motivos no son nada románticos (…) todo revela que los tres están luchando contra sus demonios, pero lo que los mantiene unidos son los negocios, no el placer», él explicó.

Hasta el momento Kim Kardashian no ha hecho ningún comentario sobre el matrimonio de su ex. Lo más probable es que sólo lo haga en la próxima temporada de su reality familiar.