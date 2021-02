Kim Kardashian pasa noche de insomnio en medio del divorcio de Kanye West

Al parecer la presión a la que está sometida la estrella de reality show le está pasando factura.

Parece que el drama del divorcio de Kim Kardashian con Kanye West la ha dejado con noches de insomnio.

Con la noticia de que la pareja separada se dirigía a poner fin a sus seis años de matrimonio, no es de extrañar que la fundadora de Skims haya sido bombardeada con esa pregunta hasta el punto de que le ha pasado factura mental.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians recurrió a sus historias de Instagram para compartir que no podía dormir.

“No puedo dormir …”, escribió en un texto de color nude sobre un fondo gris.

“Voy a estar tan cansada más tarde ugh”.

Terminó la publicación con un emoji de palmas de mano de la cara.

Kanye vive actualmente en su rancho de Wyoming, mientras que Kim está en su residencia de Calabasas con los cuatro hijos de la pareja.

Vea a continuación lo escrito por Kim: