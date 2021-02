Miranda Kerr habla sobre sus problemas de crianza en Malibú

La modelo dice que ella hace “malabarismos” para criar a sus hijos con el fundador de SnapChat, Eva Spiegel.

La modelo estadounidense Miranda Kerr se sentó recientemente para hablar sobre sus hábitos de crianza y las dificultades de “hacer malabarismos” con tres niños pequeños.

La estrella se refirió a su vida familiar durante una entrevista con E! News y fue citada diciendo: “A veces tengo que detenerme y pellizcarme porque tenemos tres hijos sanos, los dos estamos haciendo lo que amamos. Me encanta diseñar y crear mi propia colección fue un sueño hecho realidad. Realmente estamos siguiendo nuestras pasiones y equilibrando la vida laboral con la vida hogareña “.

Kerr también agregó que ella y su esposo, el creador de SnapChat, Evan Spiegel, se aseguraron de bloquear los domingos en su calendario para el tiempo en familia, pero “definitivamente es un acto de malabarismo”.

“Cuando la mayoría de la gente me envía un mensaje de texto, me preguntan ‘¿Cómo estás?’ Les envío el emoji de malabarismo porque así es como me siento, especialmente con mis dos hijos más pequeños, un niño de 1 año y otro de 2 años, y todavía estoy amamantando a mi hijo de 1 año “.

Siendo la madre cariñosa que es, Kerr incluso dejó que los fanáticos se enteraran de las opciones de decoración de su casa y admitió que presenta mucho arte hecho por sus hijos, “Su atención a los detalles y sus dibujos para su edad realmente me dejan boquiabierta”.

“Les ha gustado mucho el dibujo. Y así, la casa de Malibu tiene sus dibujos de un año para arriba. Y eso me encanta porque le da mucha vida al hogar. Tiene mucho talento “.