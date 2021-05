Kim Kardashian quiere dejar atrás ‘pasado negativo’ con Kanye West

La estrella de reality show confesó a su mamá que quiere comenzar una nueva vida e iniciar cosas nuevas con sus hijos.

Kim Kardashian confiesa a su madre que quiere comenzar una nueva vida, dejando para siempre en el pasado todo lo negativo que vivió junto a Kanye West.

En los avances del nuevo capítulo del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kim tiene una conversación muy profunda con su madre Kris Jenner, a quien dijo que está decidida a comenzar una nueva etapa en su vida, ya muy deteriorada su relación con el rapero, dejando atrás todo lo negativo que vivió a su lado, e iniciar cosas nuevas junto a sus cuatro hijos.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner no dudó en animarla a que haga lo que ella quiera, y le reitera que tiene todo su apoyo, y le dijo: “Sólo quiero que seas feliz y te diviertas con lo que hagas”, a lo que Kim responde: “Sí, y puedo decirte que estoy lista para ser feliz”.

Cuando sostuvieron esta conversación, Kim y Kanye West todavía no hacían pública su decisión de iniciar el proceso de divorcio, el cual no pinta que sea algo fácil.