Britney Spears se irrita con documentales sobre su vida

La cantante considera que en lugar de empoderarla, esos documentales se empeñan en exaltar sus problemas.

Britney Spears criticó esos documentales que se están estrenando, y que se centran en sus problemas personales, ya que en vez de empoderarla, hacen todo lo contrario.

El servicio streaming de la cadena BBC estrenó ‘The Battle for Britney: fans, cash and a conservatorship’, ante esto, la cantante expresó su opinión en un mensaje publicado en Instagram: “¡2021 definitivamente es mucho mejor que 2020, pero no sabía que iba a ser así! Este año hay tantos documentales sobre mí, con las opiniones de otras personas sobre mi vida…Qué puedo decir…me siento halagada. Esos documentales son tan hipócritas…¿Critican a los medios de comunicación y luego hacen lo mismo?”.

Britney lamenta que se empeñen en mostrar aspectos negativos, cuando también ha vivido muchos momentos felices en su vida: “…estoy encantada de recordarles a todos que aunque he tenido momentos muy duros en mi vida, he tenido muchos más momentos increíbles, y por desgracia, amigos míos, creo que el mundo está más interesado en lo negativo”.

En el mismo mensaje, escrito al pie de un video en el que Britney está bailando, la intérprete también reveló sus planes más próximos, como viajar durante el verano, instalar un estanque Koi en su jardín, así como bailar en distintos estudios de danza.