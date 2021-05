Irina Baeva considera que a las mujeres les falta ‘amor propio’

La actriz dice que de niñas no las enseñan a tener amor propio y crecen en medio a inseguridades, y que ellas mismas son su más duro juez.

Irina Baeva utilizó las redes para reflexionar sobre los obstáculos que las mujeres tienen que superar, para poder llevar a cabo sus metas y sus sueños en la vida.

“Pienso que a las mujeres nos falta amor propio, cuando somos niñas no nos enseñan eso, y la mayoría crecemos con inseguridades, y somos el juez más duro con nosotras mismas”, expresó la actriz rusa, quien ha sido muy criticada desde que se conoció su relación con Gabriel Soto.

Irina habló de lo que una actriz como ella se enfrenta: “A lo largo de esta carrera que es tan competitiva, he visto muchas niñas hermosas que se sienten inseguras y que no pueden proyectar el ángel que tienen dentro, y ver cómo les impide hacer cosas grandes”.

La actriz que llegó de Rusia hace 8 años con el sueño de convertirse en estrella de las telenovelas, confiesa que le gusta compartir sus experiencias, y así inspirar a otras mujeres: “A mí me encanta compartir todo lo que he podido superar, porque si a alguien le motiva y le inspira, me doy por bien servida”.