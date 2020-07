Kim Kardashian recibe “apoyo” de 50 Cent

El rapero, que ha sido crítico de West, dio su apoyo a Kim sin dejar de criticar a Kanye West.

Kim Kardashian ha sido apoyada públicamente por el rapero 50 Cent, quien ha sido un detractor vocal de Kanye West en el pasado.

50 Cent elogió a la estrella de Keeping Up With The Kardashians por su “comprensión” por lo que ella describió como un episodio bipolar por el que atraviesa su esposo, según publica el diario Mirror.

El rapero rival se burló de Kanye durante su mitin de campaña en Carolina del Sur, seguido de publicaciones en Twitter cuando Kanye arremetió contra Kim y su madre Kris Jenner con una serie de acusaciones personales.

Puede haber sido una sorpresa para Kim descubrir que 50 Cent la apoyaba, quien no pudo evitar darle un golpe brutal a Kanye por lo que ha estado haciendo.

El rapero ‘In Da Club’ volvió a publicar la larga explicación de Kim en Instagram sobre el comportamiento de Kanye y de cómo han estado viviendo en privado con su trastorno bipolar.

50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, agregó a la publicación: “Esto fue genial, ella está siendo muy comprensiva porque su hombre está molesto”.

Con muchos preocupados por la salud mental de Kanye, no se verá amable que 50 Cent use esas palabras para describir su estado actual.

Kim, de 39 años, rompió su silencio sobre las efusiones de Kanye el miércoles, en el que instó a “compasión” hacia Kanye y abordó su diagnóstico bipolar.

En una declaración en Instagram, Kim escribió: “Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar”.

“Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo”.

“Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud”.

“Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”.

Kim continuó: “Aquellos que entienden las enfermedades mentales o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad”.

“Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”.

Kanye actualmente vive en su rancho en Cody, Wyoming, donde se le han unido amigos cercanos y asesores, quienes lo han estado instando a que busque atención médica.