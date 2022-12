Kim Kardashian sabe cómo proteger a sus hijos de las noticias

La empresaria asegura que hará lo que sea para cuidar a su familia…

Kim Kardashian se está abriendo sobre su vida en una nueva entrevista al podcast «Angie Martinez IRL» con Angie Martinez. Durante la conversación, Kim habló sobre la paternidad compartida con Kanye West y otros asuntos como la unión de su familia:

“Hay mucho odio y energía negativa hacia mi familia. Todos realmente nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Todos estamos obsesionados el uno con el otro. Somos una familia súper unida, así que no sé de dónde vino esa energía o cuándo comenzó… definitivamente somos responsables de muchas cosas que ni siquiera somos nosotros. Asumimos esa carga sobre… muchos de nosotros”, señaló Kim.

Kim planea proteger la imagen que sus hijos tienen de su padre:

“Definitivamente lo protegí, y aún lo haré a los ojos de mis hijos, para mis hijos. Entonces, en mi casa, mis hijos no saben nada de lo que sucede en el mundo exterior, y me las arreglo para ello… aunque me estoy agarrando de un hilo”, admitió.

“Mientras siga siendo así, lo protegeré hasta el fin de la tierra tanto como pueda. Mis hijos no saben nada… en la escuela, algunos de mis mejores amigos son los maestros, así que sé lo que sucede en el recreo, a la hora del almuerzo… ninguno de los niños les ha dicho nada a mis hijos”, justifica.

“North tiene una cuenta de TikTok en mi teléfono y solo en mi teléfono. Simplemente no están en las redes sociales… protejo las cosas en la casa en cuanto a los televisores y el contenido que está encendido”, continuó.

Kim también le dijo a Angie que en su casa continuará tocando la música de su papá y pondrá cara de valiente para fingir que todo está bien.

“Por supuesto que quiero desvincularme de pensamientos específicos y cosas que se dicen porque esa no soy yo, pero al mismo tiempo en mi casa como si pudiera estar pasando por algo, pero si quieren escuchar las músicas de papá, sin importar por lo que estemos pasando, sin importar lo que esté pasando en el mundo, tengo que tener esa sonrisa en mi rostro y hacer sonar su música y cantar con mis hijos y actuar como si nada estuviera mal”, dijo.

“Tan pronto como los dejo, puedo llorar mucho… Tuve el mejor papá. No quiero emocionarme… ha sido un tiempo difícil, como la crianza compartida, es muy difícil”, continuó, comenzando a llorar.

“Eso es todo lo que quiero para mis hijos mientras puedan tener eso, eso es lo que quiero para ellos. Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les llevaría esa energía?”, afirma.

A ella no le importa lo que hagan sus hijos, siempre y cuando sean felices:

“Realmente quiero que sean felices en lo que hacen. Tengo bebés muy, muy felices. Son tan buenos niños. Tan felices y amables. Y son probablemente mi mayor verificación de la realidad».

Sobre su vida real, Kim reveló:

“Tengo ayuda en la mañana, una persona que ayuda en la mañana con los dos pequeños principalmente, me levanto muy temprano para hacer ejercicio antes de que todos se despierten. Siempre hay un bebé en mi cama, así que siempre les dejo una nota ‘Estoy en el gimnasio’… No lo haría de otra manera», señala.