Kim Kardashian se siente “enfurecida y asqueada” por asesinato de George Floyd

La fundadora de SKIMS recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje poderoso y conmovedor sobre la muerte de Floyd.

Kim Kardashian habla a favor y defiende a la comunidad negra. El sábado por la mañana, la fundadora de SKIMS recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje poderoso y conmovedor sobre la muerte de George Floyd.

Como muchos saben, Floyd falleció el lunes (25 de mayo) después de que un oficial de policía de Minneapolis lo inmovilizó y arrodilló sobre su cuello, mientras que otros tres agentes se quedaron sin hacer nada. Además, Floyd se quejó varias veces que no podía respirar, y momentos después murió.

Justo ayer, el ex oficial de policía de Minneapolis fue detenido y enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado.

Ahora, la estrella de Keeping Up With the Kardashians está utilizando su enorme plataforma para solidarizarse con la comunidad negra y rendir homenaje a Floyd.

“Durante años, con cada horrible asesinato de un inocente hombre, mujer o niño negro, siempre he tratado de encontrar las palabras correctas para expresar mis condolencias e indignaciones, pero el color que me otorga el color de mi piel a menudo me lo impide. Siento que esta no es una pelea que realmente puedo asumir por mi cuenta. Hoy no, ya no “, comenzó su publicación.

“Como muchos de ustedes, estoy enojada. Estoy más que enojada. Estoy enfurecida y asqueada”, continuó. “Estoy agotada por la angustia que siento al ver a madres, padres, hermanas, hermanos y niños sufrir porque su ser querido fue asesinado o encerrado injustamente por ser negro”.

Ella agregó: “Aunque nunca sabré el dolor y el sufrimiento que han sufrido, o lo que se siente al tratar de sobrevivir en un mundo plagado de racismo sistémico, sé que puedo usar mi propia voz para ayudar a amplificar esas voces que ha sido amortiguadas por mucho tiempo “.

Además de su publicación, compartió varias formas en que las personas pueden ayudar y también subió una página en que las personas pueden donar, y más.

“Envíe un mensaje de texto con” FLOYD “al 55156”, escribió en Instagram y también incluyó un enlace a Change.org en Twitter.

Los esfuerzos de Kim no se pierden en sus fanáticos. Fue elogiada por hablar sobre temas negros, ya que algunos le recordaron que se había beneficiado de la comunidad negra. Otros también señalaron que esta también es su pelea, ya que es la orgullosa madre de cuatro hijos negros, que comparte con su esposo Kanye West.

En este momento, el rapero no ha abordado públicamente los problemas que rodean a la comunidad negra, y muchos han expresado su decepción por su falta de respuesta en sus publicaciones en las redes sociales.

Además, Kim no es la única en su familia que habla a la luz de la muerte de Floyd. Kylie Jenner recurrió a las redes sociales para expresar su dolor al tiempo que admitía que temía por su hija, Stormi Webster.

“Desde que vi el video más devastador y completamente desgarrador que muestra el asesinato de George Floyd a principios de esta semana, no he podido sacar su rostro y sus palabras de mi mente.”

“Nunca experimentaré personalmente el dolor y el miedo que sufren muchas personas negras en todo el país todos los días, pero sé que nadie debería tener que vivir con miedo y nadie merece una muerte como George Floyd y muchos otros.”

“Actualmente estamos lidiando con dos pandemias horribles en nuestro país, y no podemos sentarnos e ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas. Temo por mi hija y espero un futuro mejor para ella.”