Brad Pitt le organizó “fiesta de pizza” a Shiloh junto con todos sus hermanos

El actor organizó una animada fiesta de cumpleaños para su hija Shiloh el miércoles.

Parece que la vida doméstica de Brad Pitt ha mejorado, y justo a tiempo para el cumpleaños número 14 de su hija Shiloh.

La estrella de Once Upon A Time In Hollywood, según los informes, organizó una animada fiesta de cumpleaños para su hija Shiloh el miércoles, según informa el diario The Sun.

A la fiesta, para marcar el decimocuarto aniversario de Shiloh, asistieron todos sus hermanos, que incluyeron a su hermano mayor Maddox, de 18 años, que hasta hace poco había estado separado de su padre.

“Brad realmente quería hacer especial el día de Shiloh, y lo había estado planeando por un tiempo.”

“No puede creer lo madura que es su primer hija biológica”, dijo una fuente a The Sun.

“Él tiene un horno de pizza sofisticado en su casa e hizo su plato favorito para la fiesta, mientras también celebraba con un pastel”.

La fuente también dijo que los hermanos de Shiloh, los gemelos de 11 años Knox y Vivienne, Zahara, 15, Pax, 16 y Maddox 18, asistieron a la casa de Los Feliz, California, propiedad del ganador del Oscar, de 56 años.

“El cumpleaños de Shiloh realmente los reunió a todos, y ella tenía muchos regalos para abrir ese día”, continuó la fuente.

Uno de los amigos del editor de películas de Brad realizó un video de mensajes de su familia y amigos en todo el mundo, algunos de los cuales no había visto en mucho tiempo debido a la pandemia.

“A Shiloh le gusta mucho la fotografía y Brad también le compró una cámara Polaroid vintage y creó un libro con todas sus mejores fotografías de los últimos años”, agregó la fuente.

Y para colmo, Pitt también sorprendió a Shiloh con una sesión de estudio con un guitarrista para tomar lecciones sobre cómo tocar.

Los niños de Brad han pasado la mayor parte de su tiempo durante la pandemia con su madre Angelina, de 44 años, cuya casa de US$ 25 millones está a solo minutos de la mansión de Brad.

Pitt ha estado trabajando duro para reparar las divisiones de su familia, desde que comenzó su proceso de divorcio público contra su ex esposa Angelina Jolie en 2016, y poco a poco lo va logrando.