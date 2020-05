Nicole Richie nunca apoyó la relación de su hermana Sofia con Scott Disick

La familia de Sofia se está uniendo más a su alrededor , y no les disgusta su separación del ex de Kourtney Kardashian.

La familia de Sofia Richie se está uniendo a su alrededor más de lo habitual, ya que las noticias de su ruptura con Scott Disick se revelaron a principios de esta semana.

La famosa hermana mayor de Sofia, Nicole Richie, así como su padre, la leyenda de la música Lionel Richie, apoyan plenamente a la modelo soltera y, según los informes, siempre han sido “cautelosos” sobre su relación con Disick, de 37 años, según Us Weekly.

Como reveló una fuente, la diseñadora de moda de House of Harlow, Nicole, de 38 años, “nunca apoyó completamente” la relación de su hermana pequeña con Disick, “por su mayor edad y su estilo de vida”.

“Nicole y Sofía han pasado más tiempo juntas desde que Sofía comenzó a pasar menos tiempo con Scott”, dijo la fuente.

“Nicole siempre ha sido una roca para Sofía” y “quiere el mejor y más saludable resultado” para ella, agrega la fuente a la publicación.

Se informó este sábado que Disick y Richie todavía están en contacto, a pesar de su reciente separación.

“La ruptura de Scott y Sofía es definitivamente real, pero se han mantenido en contacto y enviando mensajes de texto desde que se separaron”, dijo una fuente en exclusiva. “Sus amigos piensan que existe una gran posibilidad de que puedan volver a estar juntos en algún momento”, publica The Sun.

Pero como se reveló el miércoles, Scott y Sofía se habían separado después del reciente período de rehabilitación de Scott.

Según lo informado, Scott ingresó a rehabilitación el mes pasado en busca de tratamiento para “traumas pasados”.

“Sofía notó que no estaba bien y le dio un ultimátum, y al final parecía que Scott estaba más centrado en Kourtney y sus hijos que en ella”, dijo una fuente.

Scott celebró recientemente su 37 cumpleaños sin Sofía, y en su lugar se unió su ex Kourtney Kardashian y sus tres hijos en Lake Powell, Utah.

Pero no hay indicios de una reconciliación entre Scott y Kourtney, y una fuente le dijo a Us Weekly que Kourtney no estaría convencida de retomar una relación con él, después de tantas oportunidades que le dio en el pasado.