Kim Kardashian West no cambiará su nombre en medio del divorcio de Kanye West

Al contrario que su ex, quien quiere cambiar su nombre a ‘Ye’ por “cuestiones personales”, Kim seguirá como está.

Kanye West está considerando un cambio de nombre, pero Kim Kardashian mantendrá su apellido igual ya que todos sus hijos también llevan el apellido ‘West’.

Según los informes, la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ no eliminará ‘West’ de su apellido en medio de informes de que su esposo, Kanye, de quien se separó, ha presentado el papeleo para que su nombre de pila sea ‘Ye’.

Kim no duda en apreciar las ideas creativas de su ex marido, pero no tiene planes de cambiar su nombre.

Puede que le guste ‘Ye’ ahora, pero todos los niños tienen el apellido West, por lo que la estrella de la realidad lo mantiene como está. El rapero tampoco le ha pedido que lo cambie, según la fuente.

La mujer de 40 años solicitó el divorcio de West, de 44 años, en febrero después de casi 7 años de matrimonio. Los dos comparten cuatro hijos: las niñas North, 8, y Chicago, 3, y los niños Saint, 5, y Psalm, 2 años.