Kim Kardashian y Drake estarían teniendo una aventura amorosa

La presentadora estadounidense Wendy Williams sugirió que Kim y Drake salieron juntos tras el lanzamiento del Tequila 818.

La controvertida presentadora estadounidense Wendy Williams sugirió en el episodio del martes 25 de mayo, de su programa de entrevistas, que Kim Kardashian y Drake habrían salido juntos después de asistir a la fiesta de lanzamiento del tequila 818 de su hermana Kendall Jenner.

Mientras mostraba un video a su audiencia, comentó: “Los rumores han sido durante años, de que están saliendo, durmiendo juntos, o lo que sea … Bueno, ellos llegaron por separado para la fiesta del tequila de Kendall, que ella acaba de lanzar … Kim llegó por separado en un taxi amarillo, mientras que Drake también llegó por separado”, dijo.

Wendy continuó: “El rumor era que estaban uno encima del otro en la fiesta. ¿Lo creo? Por un momento, sí. ¿Creo que Drake y Kim están en el mismo avión? No. No lo creo (…) Él tiene mucho que crecer para llegar a esta mujer, ya sabes, divorcio y muchos hijos y una carrera completa y ella es mayor que él… no lo sé “, señaló.

“¿Sabes lo que creo que fue? Un desliz. Varias veces. Creo que podrían divertirse, pueden ver televisión y demás. No creo que esta sea una relación real. Tú crees lo que quieres”, dijo, antes de comentar: ¿Está bien salir con el enemigo de tu ex?”, agregó Williams, refiriéndose a la pelea de Drake y Kanye West.

Su audiencia le contestó que sí, se vale.