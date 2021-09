Kimberly Flores se casó por interés y ahora sufre violencia doméstica

La madre de la participante de La Casa de los Famosos no duda que su hija pueda iniciar un romance dentro del reality show.

La mamá de Kimberly Flores, aseguró que su hija se casó con Edwin Luna sólo por interés, y que sufre violencia física por parte del vocalista de la banda La Trakalosa.

Becky Colombani se arrepintió de haber declarado a ‘Suelta la Sopa’, que su hija se había casado por interés con Edwin Luna, pero aseguró que Kimberly no es feliz al lado del cantante: “Yo sé que no es feliz con él. Mi hija ha tenido moretones. Yo conozco a Kimberly, pero ni tú ni yo sambemos lo que le hace a mi hija”.

Colombani dice que está segura de que Kimberly no quiere a Edwin: “Ella no lo quiere. Quién va a querer a ese hombre, ese hombre me le ha hecho daño a la nena, él no es el hombre para mi hija. Él le ha hecho cosas a Kimberly, yo conozco a mi hija, y sé que él le ha hecho daño, mucho daño”.

Kimberly Flores es una de las habitantes de ‘La Casa de los Famosos’, y respecto a los rumores de una supuesta infidelidad de su hija con el actor Roberto Romano en el reality, Becky Colombani confesó que desde que supo que su hija entraría a la casa, pensó que algo malo sucedería.