Kourtney Kardashian comparte que es sometida a presión para volver con Scott Disick

Tanto los fans como su propia familia presionan a Kourtney para que ella y Scott Disick vuelvan a ser pareja.

No es ningún secreto que los fanáticos han estado presionando a Kourtney Kardashian y a su ex Scott Disick para que vuelvan a estar juntos, pero esta vez la fundadora de Poosh ha compartido su postura al respecto.

En un adelanto de un episodio de Keeping Up With the Kardashians, la estrella de reality shows habló con su madre Kris Jenner sobre si considera o no volver a estar con él.

En la vista previa, se puede ver a la matriarca hojeando un álbum antiguo y se encuentra con una de la ex pareja posando junta, y luego habla con franqueza.

“Escucha, no hay nada que me encantaría más que verte vivir tu vida y envejecer con alguien y ser feliz, contenta y en paz”, comienza Kris.

“Obviamente sería tan fabuloso que lo hicieras con el padre de tus hijos, ¿sabes?”

“¿No sería un sueño?”, Responde sarcásticamente sobre Scott.

“Creo que encaja bien con todos nosotros porque todos hemos estado juntos durante tanto tiempo”, agrega Kris.

“Creo que en esta etapa, por lo que me dices, le encantaría que fueran tú y él”.

“Es un conversador”, responde Kourtney.

En el confesionario, Kourtney revela que está frustrada porque su familia está obsesionada con que ella vuelva con Scott.

“A toda mi familia, desde hace un par de años, le encanta que Scott y yo volvamos a estar juntos”, suspira.

“Es frustrante porque Scott y yo hemos tenido nuestras propias charlas privadas, pero a veces simplemente no me importa que sea una conversación así todo el tiempo, así que simplemente lo ignoraré de una manera agradable”.

Kourtney luego le dice a su madre que ambos simplemente “necesitan más tiempo” para estar separados antes de comprometerse completamente el uno con el otro.

Actualmente Kourtney KArdashian mantiene una relación con el baterista de Blink 182 Travis Barker, mientras que Scott Disick sale con la jovem de 19 años, Amelia Hamlin.