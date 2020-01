Kourtney Kardashian “desearía” estar embarazada.

A la pregunta de un fanático sobre si estaba embarazada, esta fue la respuesta dada por Kourtney.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, que tiene a Mason, 10, Penélope, siete y Reign, cinco, con su ex pareja Scott Disick, aparentemente ha insinuado que le encantaría agregar un hijo más después de que un fan la interrogara sobre su cuerpo, en una foto.

Cuando el fanático comentó para preguntar si Kourtney esperaba un bebé, la belleza morena, que está saliendo con Younes Bendjima, respondió: “no, pero lo deseo” junto con un emoji de embarazo.

Kourtney recientemente reavivó su romance con Younes y le está dando “otra oportunidad” y espera que todo salga bien esta vez.

Una fuente dijo el mes pasado: “En el pasado, Kourtney estaba muy feliz saliendo con Younes y ahora siente lo mismo. Tomaron un largo descanso porque Kourtney sintió que no podía confiar en él. Él está tratando de convencerla de que ella puede … Younes no solo fue un gran novio, también fue genial con los hijos de Kourtney. Realmente les gusta. Nunca es fácil ser madre soltera y salir. Y Kourtney lo sabe. Parece que le está dando otra oportunidad a Younes. Y ella parece muy feliz por eso “.

Kourtney ahora está disfrutando de un romance “sin ataduras” con Younes.

Una fuente dijo sobre el romance entre la estrella de televisión de 40 años y su ex novio: “Él está locamente enamorado y volvería a ponerse serio de nuevo en un instante, pero Kourt ya no está allí en este momento y solo quiere mantener las cosas informales. Ella disfruta de la atención, además de que todavía tienen un montón de amigos en común. Se necesitará un tipo muy especial para atar a Kourtney a largo plazo”.