Kourtney Kardashian es criticada por afirmar que máscarillas faciales causan cáncer

La estrella de reality show publicó una controvertida aseveración en sus historias de Instagram.

La estrella de reality show Kourtney Kardashian, ha sido criticada después de su controvertida publicación de Instagram, alegando que las mascarillas faciales causan cáncer.

Kardashian compartió una teoría de la conspiración en sus historias de Instagram, diciendo que el material de PTFE en máscaras azules de estilo quirúrgico aumenta los riesgos de ciertos cánceres.

La publicación, compartida con los seguidores de Kardashian, supuestamente era de cancer.org, el sitio web de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, pero, según los informes, la organización se ha distanciado de dichas afirmaciones.

La publicación incluía una imagen de una típica mascarilla quirúrgica desechable azul, que es utilizada por el personal médico de todo el mundo y ahora por muchos ciudadanos.

La estrella de ‘Keeping Up With Kardashians’ subtituló la publicación, que no se atribuye a ningún estudio o trabajo de investigación en particular, con un emoji de ojos abiertos y un emoji que explota la cabeza.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en criticar a la estrella y señalaron que ella y el resto del clan Kardashian habían viajado a una isla tropical para la fiesta de cumpleaños de su hermana Kim Kardashian durante la pandemia, donde hicieron que el personal usara máscaras.

La publicación de Kardashian, que no está respaldada por ninguna evidencia y ha sido fuertemente reprendida por los expertos, decía: “Esas máscaras azules obligatorias en las tiendas de comestibles y los aviones están hechas de PTFE, un carcinógeno hecho de fluoruro sintético”.

“Según Cancer.Org, aumenta el riesgo de tumores de hígado, testículos, páncreas, riñón y mama + colitis ulcerosa, enfermedad de la tiroides, preeclampsia y colesterol alto”.

“La alta exposición puede causar síntomas similares a los de la influenza y hemorragia en los pulmones, lo que lleva a asfixia”.

La gente arremetió contra Kourtney Kardashian, recordándole que el personal del retiro en la isla del clan Kardashian llevaba ese tipo de máscaras.