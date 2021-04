Kourtney Kardashian y Travis Barker asisten al cumpleaños de Machine Gun Kelly

El cantante celebró su cumpleaños número 31 al lado de su novia Megan Fox y amigos famosos.

La estrella estadounidense Kourtney Kardashian y su novio Travis Barker, se unieron a Machine Gun Kelly y su novia Megan Fox cuando el cantante celebró su 31 cumpleaños.

El cantante de Bad Things usó su cuenta de Instagram y compartió un vistazo de las celebraciones en su cumpleaños con amigos y su novia, Megan Fox.

En una de las imágenes compartidas por Machine Gun Kelly, se ve a la estrella de Keeping Up With The Kardashians y su novio posando con el cumpleañero y su novia.

El cantante compartió las imágenes con la leyenda “Creceré el próximo verano … Sinceramente, cumpleañero”.

Mientras tanto, Megan Fox también publicó una foto de amor con Machine, con una dulce nota de cumpleaños.

Ella escribió “Feliz cumpleaños, ángel rubio, bebé”.

La entrañable publicación se ha ganado el corazón de los fanáticos en las redes sociales.