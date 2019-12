Kourtney Kardashian y Younes Bendjima están disfrutando de un romance “sin compromiso”

El modelo de 26 años “está loco” por la socialité, pero ella no quiere tener nada serio por ahora.

Según la revista Star, Kourtney Kardashian y Younes Bendjima se reconectaron hace varios meses, pero la socialite está disfrutando de un romance ‘sin compromiso’ con el modelo de 26 años.

La reality star de 40 años fue vista recientemente con su ex novio y aunque él estaría feliz de reanudar su relación con ella, una fuente asegura que Kourtney solo quiere mantener las cosas ‘casuales’ entre ellos.

“Él es loco por ella, y para él las citas se volverían serias en un abrir y cerrar de ojos si ella quisiera, pero Kourt ya no está en esta sintonía y solo quiere mantener las cosas casuales, pasársela bien. A ella le gusta la atención y le resulta difícil resistirse a una llamada ocasional de él cuando es tan persistente, y todavía tienen muchos amigos en común”, dijo una fuente.

La hermana de Kim Kardashian salió con Younes durante dos años antes de separarse en agosto de 2018, por supuesta infidelidad de él.

Sin embargo, fueron vistos caminando de la mano en septiembre después de que Younes recogió la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ en su casa de Calabasas y la llevó para comer en un restaurante.

Kourtney Kardashian dijo recientemente que disfruta de la vida tranquila y familiar que ha estado viviendo desde que se separó del padre de sus hijos, Scott Disick. Kourtney consideró abandonar el reality show familiar para pasar más tiempo con sus hijos, y lejos del centro de atención, llevando una vida normal. Ella es madre de Mason, de 10 años, Penélope, de siete años, y Reign, de cinco.