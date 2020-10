Kris Jenner asegura que Keeping Up With The Kardashians terminó por causa de las redes sociales

Jenner dice que “el espectador no tiene que esperar tres o cuatro meses para ver el siguiente episodio, sino que pueden tener la información en tiempo real”.

Ante la noticia de que ‘Keeping Up With The Kardashians’ llega a su fin después de 14 años al aire, la matriarca Kris Jenner asegura que esto es resultado de las redes sociales.

“Cuando empezamos no había Instagram ni Snapchat o cualquier otra plataforma de ese estilo, el mundo ha cambiado”.

“Ahora hay tantas redes sociales, que el espectador no tiene que esperar tres o cuatro meses para ver el siguiente episodio”.

“Podemos ofrecerles toda la información que uno podría desear para que la consuman en tiempo real”, dijo Kris en entrevista con la revista Beauty Inc.

Las más activas en las redes son sus hijas Kim y Kylie, quienes mantienen contacto permanente con sus seguidores informando de sus actividades diarias y sus proyectos empresariales.

Tras la cancelación del reality familiar, Kris no se verá tan afectada en sus finanzas, ya que como mánager de sus hijas recibe el 10% de sus ganancias, además de sus proyectos personales, ya que cuenta con una compañía de producción en la que se involucra en interesantes aventuras.