Matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se deterioró por reality show

José Eduardo Derbez confirma que las peleas de la pareja en ‘De Viaje con los Derbez’ no eran actuadas, y que cree que eso deterioró la relación.

José Eduardo Derbez habló de la separación de su hermana Ailsinn y Mauricio Ochmann, y revela que los pleitos de la pareja en el reality ‘De Viaje con los Derbez’ no eran actuados.

“Sí, de repente mucha gente decía ‘ay no, son actuados esos pleitos’, cosa que no, nada fue actuado. Mucha gente decía que los pleitos de Ais y Mauricio no eran ciertos, pero ahora se están dando cuenta que no, realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que les está sucediendo ahorita”, comentó el actor.

José Eduardo agregó: “Es una relación que lo que duró fue muy bonita, los dos son increíbles personas. Mi hermana sabe que cuenta conmigo siempre, y Mauricio es una persona que yo quiero muchísimo, respeto y que siempre va a estar en mi familia porque es el papá de mi sobrina”.

Con relación a quién fue quien tomó la decisión de divorciarse, el hijo de Victoria Ruffo comentó: “Eso sí no sé. Quién tomó esa decisión ya es cosa de ellos”.