Kris Jenner dice que poner fin al reality show familiar fue “repentino y bien pensado”

A principios de este mes, la familia Kardashian / Jenner anunció que el reality de E! terminará en 2021, tras 20 temporadas.

Kris Jenner reveló en una nueva entrevista con Ellen DeGeneres que la decisión de terminar el programa familiar Keeping up with the Kardashians fue repentina, aunque muy bien pensada.

A principios de este mes, la familia Kardashian / Jenner anunció que el reality de E! terminará en 2021, después de 20 temporadas al aire.

Y la matriarca de 64 años admitió que estaba en negociaciones con la cadena para continuar por ‘unos años más’, sin embargo, toda la familia decidió que era hora de despedirse del programa.

“Estuvimos hablando de firmar por algunos años más y de repente todos tomamos la decisión como grupo de que toda la familia sentía que era el momento adecuado. Simplemente se nos ocurrió. Pensamos, 20 temporadas, 14 años, cientos de episodios, muchos spin-off … Es tan extraño pensar que cuando comenzamos el programa, apenas había Twitter, no había otras plataformas de redes sociales. No había Instagram, no había Snapchat. No había nietos, las chicas no estaban casadas ni divorciadas. Todo esto pasó y mirando hacia atrás, pienso que tengo las películas caseras más increíbles del mundo”, justifica.

A pesar de las especulaciones de que Kris se unirá a ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ ahora que ‘KUWTK’ está llegando a su fin, la empresaria aseguró que aunque puede hacer una aparición especial en el programa, como lo hizo en la temporada 10, descartó ser parte del show.

Ellen dijo que no cree que ella quiera estar en el programa, y Jenner confirmó: “No, tienes toda la razón. Me conoces muy bien. Creo que haría eso solo para ir de vez en cuando a estar con mi amiga Kyle Richards, pero cuando se trata de hacer un programa con regularidad, pasan muchas cosas en mi vida. Y no necesitan a Kris Jenner en ese programa. Ya lo están haciendo muy bien”, indicó.