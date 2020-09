Meghan Markle sorprende con mensaje a finalista de American Got Talent

La duquesa de Sussex envió a Archie Williams un emotivo mensaje, antes de que terminara el programa.

La duquesa Meghan Markle sorprendió a uno de los finalistas del programa de talentos America’s Got Talent, Archie Williams, con un emotivo mensaje antes de que terminara el programa.

El hombre, un afroamericano de 59 años, originario de Luisiana, Estados Unidos, llamó la atención con su voz, pero más aún con su historia: cumplió 37 años de prisión por un delito que no cometió.

Un año después de cumplir su condena tras las rejas, por un cargo de violación, acusado por parte de una mujer blanca, Archie se inscribió en el concurso de talentos, y cumplió su bien merecido sueño de subirse al escenario esta temporada.

Cuando el productor del programa y uno de los jueces, Simon Cowell, se enteró de su historia, se emocionó:

“La actuación de Archie es probablemente la más importante en la historia de America’s Got Talent. Lo que le sucedió a Archie es trágico. Aunque la voz de Archie es extraordinaria, desafortunadamente su experiencia de ser enviado a prisión por un crimen que no cometió es más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Hay miles de personas inocentes en las cárceles. Me siento honrado de ser un embajador de The Innocence Project y quiero hacer lo que pueda para ayudar a más personas como Archie”, dijo.

Meghan Markle también se emocionó con la historia del hombre que lleva el mismo nombre de su hijo, y antes del anuncio del ganador, quien este año fue el artista y poeta Brandon Leake, ella comentó en un video:

“Hola, Archie. Solo quería que supieras que nos conmovió mucho tu historia y que te apoyamos todas las semanas y no solo porque nos guste tu nombre”, bromeó la esposa del príncipe Harry.

“Así que este un mensaje muy especial para ti, que probablemente diré toda mi vida, pero esta noche es específicamente para ti: Archie, estamos orgullosos de ti y te apoyamos, estamos ansiosos por ver lo que haces. Estamos en tu esquina. Que tengan una buena noche”.