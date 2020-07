Kris Jenner lleva “años de censura” para ocultar arrebatos de Kanye West

La matriarca se ha ocupado de que los arrebatos de West en Keeping Up With The Kardashians no aparezcan en la edición final.

Kris Jenner ha “ocultado” los años de comportamiento excéntrico de Kanye West, en un intento desesperado por proteger a su familia, según informa el Daily Star.

La mujer de 64 años, que supervisa la producción del reality show familiar ‘ Keeping Up With The Kardashians’, ayudó a ocultar los arrebatos del rapero eliminando escenas enteras del reality show.

Se informa que su yerno, que sufre de trastorno bipolar, había transmitido sus puntos de vista controvertidos y radicales con bastante frecuencia en el set, pero Kris se aseguraría de que estos fueran censurados el corte final.

Se dice que Kanye ha sido bastante vocal en ocasiones, lanzándose a protestas “explosivas y provocativas”.

Su comportamiento detrás de escena llevó a que se cortaran algunas escenas completas, mientras Kris lucha para proteger a su familia de una atención innecesaria, en caso de que sus insultos hubieran sido emitidos en público.

Una fuente dijo a The Sun: “Kanye ha estado haciendo estos comentarios explosivos y provocativos durante los últimos años ante la cámara y alrededor del personal de producción”, explicó la fuente.

“Ha expresado su opinión sobre los desacuerdos con la familia, su ira por pequeños problemas y las opiniones políticas extremistas”.

La fuente continuó: “Se retiró una entrevista por completo ya que el tema fue en una dirección diferente, con Kanye hablando sobre creencias religiosas, conexiones con poderes superiores y diferencias dentro de la familia”.

“Pero Kris no quería que ninguno de este material se hiciera público a través de sus shows y quería proteger a su familia”.

“Obviamente estaba preocupada por el impacto que esto tendría en el matrimonio de Kim y la dinámica familiar, porque estos comentarios plantearían problemas”.

Las nuevas reclamaciones ocurren después de que Kanye apuntó particularmente a Kris y su esposa Kim Kardashian en una serie de tuits furiosos, presenciados por sus 30 millones de seguidores, que luego eliminó.

Afirmó que había estado tratando de divorciarse de Kim y comparó a su suegra con el dictador norcoreano Kim Jong-un en una publicación.

Y según la fuente, Kris había tratado de alejar a Kanye de atraer problemas durante mucho tiempo.

El informe agrega: “Algunos sienten que ha salvado a Kanye de meterse en grandes problemas durante mucho tiempo”.

“Kris ha sido responsable por proteger a su yerno y su hija, especialmente con la naturaleza temperamental de Kanye y sus problemas bipolares”.