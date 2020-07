Alejandra Guzmán considera que ejecutivos de Televisa no valoran a su mamá

“Se me hace injusto porque no ven el ícono, la diva que es, la única que sigue viva y que tiene la ilusión de trabajar”…

Alejandra Guzmán da su opinión acerca de la cancelación de exclusividad de su mamá Silvia Pinal en Televisa, y considera que los actuales ejecutivos no la valoran.

“No le han dado el valor que tiene mi madre Silvia Pinal, tener las Palmas de Oro que no tiene ninguna actriz en Latinoamérica más que ella. Mi madre es sabia por los años que tiene y se me hace injusto porque no ven el ícono, la diva que es, la única que sigue viva y que tiene la ilusión de trabajar, pues ahí es donde se ve que no tienen ya una dirección. Mi madre les ha dado los mejores años de su vida, y se lo aplaudo porque es única y no la valoran”, dijo la cantante.

Su hermano Luis Enrique Guzmán también había expresado que esperan una explicación por parte de la televisora ante esta sorpresiva decisión.

Por su parte, su hermana mayor Sylvia Pasquel considera que hay que ver esto del lado positivo, pues así su madre podrá colaborar en proyectos de otras televisoras y otras empresas, lo que representa nuevas oportunidades para la actriz.