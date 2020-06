Kris Jenner quiere vetar entrada de Caitlyn Jenner a reality show

La empresaria “está en pánico” ante la posibilidad de que Caitlyn “hable demasiado” si ingresa al nuevo reality.

Kris Jenner está tratando de evitar que su ex, ahora Caitlyn Jenner, se una al reality show Real Housewives Of Beverly Hills. Una fuente de la revista OK! asegura que la empresaria “está en pánico” ante la posibilidad de que Caitlyn “hable demasiado” en el programa.

Una fuente comentó: “Ella conoce a Caitlyn y sabe que bajo mucha presión revelará algo sobre ella en el programa, y no quiere lidiar con eso en este momento”, justifica. “Ella está tratando de evitar que esto suceda, porque en otras ocasiones Caitlyn ya ha lavado la ropa sucia de la familia en los medios y no todos la han perdonado por eso”, asegura.

Aparentemente, Kris habría llamado a Cailtyn para almorzar para discutir el asunto, pero inicialmente la celebridad transgénero negó su interés en participar en el programa.

El informante comentó: “El programa tiene que ver con el drama, por lo que este reality show en particular pone a Kris muy nerviosa”.

La fuente dijo que el asunto también es tratado por las hijas de la expareja Kylie y Kendall Jenner, pero las chicas no están dispuestas a interferir en los asuntos de su padre.