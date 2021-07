Kristen Bell dice que el nombre de la “variante Delta” es un “gran fastidio”

La actriz abordó el tema de que su hija, llamada Delta, se entusiasma cuando escucha hablar el nombre de la variante.

La actriz de Good Place, Kristen Bell, recientemente abordó sus preocupaciones sobre el conflicto de nombres de su hija Delta, con la variante Delta de Covid-19.

La actriz se mostró sincera durante una entrevista con la copresentadora de We Are Supported By … Monica Padman.

Comenzó abordando sus temores sobre la transmisibilidad de la variante Delta del covid-19 y admitió que la coincidencia de nombres parece entusiasmar a su hija.

Bell se refirió a una de sus dos hijas que comparte con su esposo Dax Shepard, Delta.

Bell le dijo a la anfitrión: “Ella se impresiona cada vez que ve, como, un anuncio de Delta Airlines o cualquier cosa. Ella dice, ‘¡Dios mío, mi nombre!’ Entonces, cada vez que escucha a alguien hablar sobre la variante, dice: ‘¡Mi nombre!’ Ella todavía está emocionada por eso “.

Al final, Bell cree que esta coincidencia podría terminar siendo una bendición disfrazada, ya que su hija es muy “privilegiada y tiene mucho carisma … su vida es demasiado fácil, así que tal vez necesite esto para seguirla”.

Sin embargo, al mismo tiempo, “Realmente espero que la variante Delta no sea tan fuerte como el COVID original, y la gente siga diciendo ‘corona….'”.