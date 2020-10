Kristen Stewart trabaja duro en su acento británico para interpretar a Diana Spencer

La actriz dice que no hay nada más intimidante, ya que Diana tenía un acento único, y trabaja duro con un entrenador de dialecto.

Kristen Stewart está trabajando duro para aprender el acento inglés y no hacerlo mal en su próximo papel como la princesa Diana en el largometraje Spencer, del cineasta Pablo Larraín.

La actriz dijo en una conversación con la revista InStyle que nada es más intimidante que tratar de aprender el acento de Lady Di.

La actriz de Crepúsculo llegó a los titulares en junio cuando se anunció que interpretaría a Diana Spencer, la querida Princesa de Gales.

Hablando sobre el papel por primera vez durante una entrevista con la publicación, la joven de 30 años reveló que comenzó a trabajar con un entrenador de dialecto para perfeccionar la conocida voz de Diana antes de filmar la película, que comienza en enero del próximo año.

“El acento intimida como el infierno porque la gente conoce esa voz, y es tan, tan distinta y particular”, explica Kristen. “Estoy trabajando en eso ahora y ya tengo mi entrenador de dialecto”.

Stewart también explicó que está investigando mucho como parte de su preparación porque quiere ‘conocerla implícitamente’ antes de que las cámaras comiencen a grabar.

“En términos de investigación, leí dos biografías y media y estoy terminando todo el material antes de hacer la película. Es una de las historias más tristes de la historia, y no solo quiero interpretar a Diana, quiero conocerla implícitamente. No he estado tan emocionada por interpretar un papel en mucho tiempo “, compartió.