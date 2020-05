Kristin Cavallari acusa a Jay Cutler de ‘castigarla’ financieramente

La estrella de reality show asegura que Cutler la bloqueó en su intención de comprar su propia casa.

La estrella de reality show Kristin Cavallari acusó a su esposo Jay Cutler de retener dinero en nuevos documentos legales presentados en medio de su divorcio en curso.

Según TMZ, Kristin dijo que la ex estrella de fútbol americano se niega a dejarla comprar su propia casa, al tiempo que declara que no abandonará su hogar actual, dejándola en una situación financiera.

Afirma que las cosas fueron lo suficientemente malas en el matrimonio a fines del año pasado que comenzó a buscar casas y encontró algo que le gustaba, y Jay “nunca se opuso” a la idea. Y aunque detuvo el proceso para darle al matrimonio una oportunidad más, ahora está lista para seguir adelante, pero él no la deja.

Kristin alega que Jay comenzó a ser mezquino con el efectivo en marzo cuando regresaron de las Bahamas, insistiendo en que le dijo que no liberaría los fondos que necesitaba para la casa. Ella piensa que esa era su forma de “castigarla”.

También parecen tener desacuerdos sobre los arreglos de custodia de los hijos, y la ex estrella de The Hills afirmó que Jay intentó intimidarla para que aceptara un arreglo de custodia que ella consideró “desfavorable”, y le dijo que no abandonaría el hogar de Tennessee que actualmente comparten.

Kristin afirma que vivir bajo el mismo techo con Jay crea un mal ambiente para sus tres hijos, porque constantemente está tratando de pelear con ella frente a ellos.

Cavallari comenzó a salir con el ex quarterback de los Chicago Bears en 2010, y se casaron en junio de 2013. Comparten hijos, Camden, de siete años, y Jaxon, de cinco, y su hija Saylor, de cuatro años.