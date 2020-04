Kristin Cavallari cita “conducta matrimonial inapropiada” en su divorcio

Aunque en un comunicado, la pareja dice que se separa de manera amistosa, los hechos muestran que eso no está cerca de la realidad.

Kristin Cavallari, estrella de reality show, ha citado la “conducta matrimonial inapropiada” como una de las razones de su separación del esposo Jay Cutler.

La ex estrella de The Hills sorprendió a sus fans el domingo (26 de abril) cuando anunció que su matrimonio de siete años con el ex futbolista estadounidense Jay Cutler había terminado, pocos días después de regresar a Estados Unidos después de unas vacaciones en las Bahamas.

En su declaración en las redes sociales, Cavallari insistió en que “no tienen nada más que amor y respeto mutuo”, pero parece que eso puede no ser del todo cierto.

En los documentos de divorcio presentados el viernes y obtenidos por TMZ, la madre de tres que vive en Nashville, Tennessee, afirma que Cutler “es culpable de una conducta matrimonial inapropiada que hace que la cohabitación sea insegura e inadecuada”.

Ella no entra en detalles sobre el comportamiento denunciado, pero sugiere que tomó represalias, como argumentan sus abogados, “Cualquier mala conducta alegada o implícita en su contra en la demanda de divorcio fue en respuesta y / o como resultado de una mala conducta en nombre de el esposo”.

Cavallari y Cutler también parecen estar preparándose para una pelea por sus hijos Camden, de siete años, y Jaxon, de cinco, y su hija Saylor, de cuatro, ya que busca la custodia física primaria y la manutención de los hijos, mientras que el deportista retirado quiere la custodia compartida.

Tampoco están de acuerdo con su fecha de separación: Cavallari enumera su separación oficial como el 7 de abril, el mismo día que regresaron a los Estados Unidos de unas vacaciones familiares a las Bahamas, donde terminaron pasando tres semanas en aislamiento debido a las restricciones de viaje coronavirus.

Cutler, por otro lado, enumera el 21 de abril en sus papeles de divorcio.

La ex pareja se casó en 2013.